《金融》日銀維持利率不變 日股漲勢延續

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【時報記者任珮云台北報導】日本央行政策會議決議，維持殖利率曲線控制（YCC）及負利率政策不變，對貨幣政策前瞻性指引未作任何調整，符合市場預期。會議結果公布後，日圓偏弱走貶，日股續漲。

凱基證券分析，日本去年12月通膨年增率回落至2.6%，核心通膨年增率為2.3%，創近18個月新低。儘管通膨下滑，有利日本央行維持現行的寬鬆貨幣政策，但日圓貶值導致輸入性通膨惡化，日本民眾實質所得持續負增長，使日本首相的民眾支持度下滑。此外，年初發生的能登半島地震，對經濟造成負面影響，亦為央行本次維持貨幣政策不變的原因之一，避免增加實體經濟負擔。

未來關注3月春鬥的薪資調升結果，預期在日本企業有明顯調升薪資結果前，日本央行利率將繼續保持按兵不動，最早要等到3月春鬥結果出爐，才會釋出新的指引。

凱基證券認為，隨日本總經結構改善，民間消費動能復甦、企業投資活動增加，政府加強實施企業營運改善計畫，有助日本企業預估獲利提升。在全球供應鏈轉移，拉高日本半導體地位的優勢下，基本面走穩，有助第一季日股漲勢可望延續。

其次，美國和日本的公債利差，是牽動資金流向的主因。考量聯準會今年將調降政策利率，和日銀政策可能緊縮貨幣的方向迥異，使美日利差未來將呈現縮窄，預期今年日幣仍偏升值發展。