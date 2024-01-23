資本市場兩極化！謝金河曝陸港股寒氣逼人 這2市場卻大開資金派對

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【 旺得富理財網 李澍】財信傳媒董事長謝金河今（23）日指出，深、港股都曾領先台股，但隨著陸市場陷入殺價競爭影發的資本市場殺戮，如今台股勝出，強弱易位讓人不勝唏噓；反觀，由美國帶動的科技創新正在奔馳賽道上，日本、印度股市也獲得源源不絕的資金不斷創新高；他認為，兩大市場截然不同的景象正好印證巴菲特的名言—「在有魚的地方釣魚」。

深圳、上海、香港股市頻創新低，這讓謝金河相當有感，寫下「深滬港股市寒氣逼人」一文描述全球股市正在發生的巨變。謝金河指出，香港從港版國安法後一蹶不振，台灣的加權指數在去年11月追上香港恆生指數後，如今倒贏2,831點，雙方的差距逐漸拉大，對照2007及2018年恒指都領先台股逾22,000點以上，如今強弱易位，令人不勝唏噓；而恆生指數在22日更是跌穿15,000點，跌回1997年的起點，成為大家熱議的焦點。

港股之外，深滬股市頻頻探底，更令大陸股民心碎；滬股方面，思睿集團的首席經濟學家洪灝一直認為3,000的上証指數是鐵板，他認為回檔都是買進的機會，這次居然跌到2,735.37；從戰狼轉行炒股的大陸官媒環球時報總編輯胡錫進先前曾發下重誓，說上証如果跌破2,800，他要去跳樓，現在大陸網民都要求他兌現承諾。

深圳股市方面，22日深圳股市大跌逾4%，22日大跌逾4%；其中，中芯國際等半導體股份相繼大跌；回顧2021年，深圳成份指數在16,293，曾經領先台灣的加權指數，如今台股直逼18,000，深圳成份指數剩下8,430.61，這個變化真的很大！

謝金河表示，這個世界，現在呈現科技創新和量產殺戮兩個不同軌道，正「背道而馳」，呈現創新高和創新低並存的景象；美國方面，由Nvidia領航，費城半導體及Nasdaq100出現奔馳創新高的景象，輝達跑到603.3美元，市值直逼1.5兆美元；道瓊工業指數站上38,109.2點，Nasdaq100急行軍到17,450.3點，費城半導體指數4,439.59點創歷史新高。

除了美股，日本、印度也因為資金源源不絕流入而節節攀升，去年外資買超印度214億美元，買進日本股市力道更大，這是推升股市最重要的力量；對照美股、日股和印度股市資金不斷流入和深滬港股市資金不斷流出，這印證了巴菲特的話「在有魚的地方釣魚」；另外，股市有櫉窗效應，大陸股市跌不停，也預告接下來的經濟窘態！