長榮機師罷工 旅行公會全聯會籲提早一個月前預告

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長榮航空機師為了爭取自身權益，準備在春節期間罷工，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會（簡稱全聯會）表示，這是一個公司勞資雙方的爭議，但同時深深影響到出國民眾及旅行社的權益。為此，全聯會籲航空工會提早一個月前預告，減少傷害。

全聯會指出，春節過年是所有消費者出國的高峰期，消費者至少在二個月前就已經決定了過年的旅遊行程，甚至已經開了機票、付了團費，準備在春節假期帶家人出國渡假。現在卻因為機師要爭取自身的利益，完全不顧及消費者及旅行業還有社會大眾的權益，將個人利益建立在危害其它人的權益之上。

全聯會表示，數年前的無預告期罷工徹底讓消費者憤怒與失望也造成巨大的損失，眼看又要重演這種不道德及極惡劣的罷工方式，完全不顧及善意第三方的 消費者，為此全聯會給予嚴厲的譴責。

全聯會呼籲航空工會可以預告一個月以後要罷 工，來達到訴求，以減少傷害，理由有三點：

一、航空從業人員以罷工方式爭取權益，無非想讓資方受到傷害要脅，來達到訴求目的。若一個月前預告罷工日期，則所有消費者將不會預訂該期間的機票將優先選擇其他航空公司，同時很多旅客也會自動避開在預告罷工的時間搭機。如此，不只是減少機票收入，還增加飛機停 留在地面的成本，對航空公司資方而言都是相當沉重的損失。

二、國際各國對於罷工預告期限制也多採一定期間以上的預告期法規限 制，尤其對如航空運輸為必要公益事業的罷工限制，更有需維持基本 運能的要求。罷工預告期是對消費者的仁慈，讓消費者在面臨航空公 司罷工，有機會做較好的行程安排、罷工預告期也是給政府及勞資三 方更多的談判空間，更有利於達成勞資雙方共識。

三、預告期一個月以上的罷工，對消費者的權益影響較小，將較容易得到 消費大眾的認同，同時一樣造成航空公司全面的損失，實質達成罷工 目的，對勞方也是有益的。 請主管機關、地方政府以及勞資雙方，審慎思考協商。