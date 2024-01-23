台南藏金閣今年首拍登場 二手家具、惜福腳踏車等搶購

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市政府環保局推動家具循環再利用，去年藏金閣木工師傅利用回收來的2822件家具，維修或拆料後新創4327件，二手腳踏車透過整修也售出將近170輛，回收再利用成效顯著。今年首拍將於27日在藏金閣1館登場，現場還有回收物換培養土的好康活動，農曆年前想換新家具或喜愛種花植草的民眾千萬別錯過。

環保局表示，農曆年前家戶除舊布新，不少家戶都會丟掉大型家具，加上民生水平提高，民眾汰換家具的頻率也增加，導致巨大垃圾逐年增量。不過，大多數的家具丟棄後，仍有維修或拆解再利用的價值，藏金閣持續回收全市家戶丟棄的廢家具，有些經過木工師傅巧手修復就能再利用，有些已不堪使用則會拆料後，新創家具或文創小物販售，都備受民眾喜愛。

環保局指出，今年首拍訂於27日上午8至12點在東區府東街41巷藏金閣1館登場，主打家具為沉穩又實用的「柚木長椅」、具北歐風格的「實木特大雙人床架」，還有結合懷舊藤編及鄉村風格的「藤織點綴實木餐桌」等，現場除各式各樣的二手家具展售外，還有平價家具區持續至2月7日的買2件低價者免費的買一送一活動，如餐桌150元、客廳椅單張50元等，幾乎都是銅板價即可搬回家，歡迎民眾前往選購。

市長黃偉哲強調，首拍的惜福腳踏車，為台南市除役的T-Bike，前次拍賣日推出立即被搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，再次於27日在藏金閣1館開賣，此次再推出惜福腳踏車30輛，有需要的民眾動作要快，每人限購1輛。

環保局長許仁澤也說，27日上午8點30分至11點30分，藏金閣1館戶外廣場還有「資源回收物兌換培養土」活動，只要持指定回收物即可兌換培養土，詳細兌換內容可至藏金閣FB粉絲專頁查看。

另外，中西區府前路二段的藏金閣2館，當日下午2點至2點40分、下午3點至3點40分，也將舉辦2場次的「金翱共故事屋活動」，透過說故事模式導入環境保護議題，想報名者可電洽藏金閣2館，或當日活動前往現場登記。