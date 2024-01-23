台灣寒流比日、韓還冷？眾人狂點頭 差在1關鍵

【中時新聞網 莊楚雯 、中時、 范揚光】寒流來襲，今天最低溫在苗栗大河4.7度，台北測站也測得7.4度是史上第4低溫，烏來、陽明山等低海拔山區也都下雪，許多網友感覺，同樣的氣溫下，在台灣的體感溫度比日、韓還冷，對此有內行網友解釋，這是因為台灣是濕冷，和日、韓的乾冷不同，另外台灣室內也普遍沒有暖氣。

一名網友日前在PTT指出，一直有人說台灣寒流比日、韓還冷，但他冬天去過韓國首爾、日本北海道旅遊，氣溫都是零下，冷到他再也不想冬天去日、韓旅遊，因為呼吸的空氣都是冰的，彷彿整天待在冷凍庫，沒戴毛帽、手套根本撐不住，如果有風，吹起來更是刺骨，雪又超滑，疑惑怎有人相信台灣寒流來時比日、韓還冷？

然而貼文PO出，網友們都反駁，直言「是相同溫度下感覺比較冷，有誰會說台灣15度比日、韓0度冷？」、「相同溫度下，台灣的確冷很多」、「這周5、6度，體感真的會比在日本零度還冷」、「台灣寒流冷到骨子裡」、「我覺得台灣7度和日本2度差不多」、「台灣是濕冷，真的很哭」，還有人表示「有一回去陽明山11度下雨，穿在日本0度穿的外套也擋不住寒冷」。

其中，有內行網友解釋，感覺台灣比較冷的關鍵在日韓會有暖氣，台灣沒有「韓國客運坐墊下面直接有暖氣」、「台灣沒暖氣」、「台灣的房屋沒在做隔熱層」、「台灣是以水泥為建築主填充物，隔熱效果真的差到有剩」、「台灣這種連續冷36小時的更難受，而且寒流過去後，還有『建築物冷』」。