面板、重電搶上位 「這集團」強勢回歸 台股再添1千金 15檔頂天

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台股今（23）日開高，盤中雖一度翻黑，險失守17,800點整數關卡，然隨即拉回至盤上，收盤報17,874.59點，上漲59.49點，漲幅0.33％，成交量3,057.24億元。

台積電拉尾盤，上漲0.32％，聯電跌0.2％，聯發科下挫1.19％，宣布發放基層員工15億元獎金的日月光則是平盤作收。

AI族群各走各的路，緯穎上漲1.6％，收在2,220元，股價再寫新高，英業達、緯創、宏碁、建準、和碩等收紅，廣達、技嘉、仁寶等則是向下。

嘉澤上漲2.97％，股價來到1,005元,成為台股第十二千金。

面板族群受惠報價有望止跌回升，躍居盤面焦點，群創紅翻黑，收在平盤，友達上漲4.63％，成交量分別超過37萬與18萬張，居上市個股前兩位，彩晶也上揚5.6％，成交量逾6萬張。

神盾強勢回歸，上漲4.57％，集團股安格、芯鼎、安國、迅杰、晶相光等全數收紅。

享政策利多的重電族群方面，士電上漲5.22％，包括東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能、大同等一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計蔚華科、正達、單井、慕康生醫共15檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，光電類股及電機機械類股表現亮眼，漲幅分別為1.6％、1.43％，資訊服務類股表現疲軟，下挫0.53％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔6％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為蔚華科（3055）、正達（3149）、菱生（2369）、達興材料（5234）、建通（2460）、牧德（3563）、敦泰（3545）、勝德（3296）、世紀鋼（9958）、競國（6108）。

今日上市有12檔股票2.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為神基（3005）、無敵（8201）、智邦（2345）、瑞利（1512）、邁達特（6112）、勤誠（8210）、楠梓電（2316）、可成（2474）、立德（3058）、華泰（2329），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、友達（2409）、英業達（2356）、緯創（3231）、彩晶（6116）、長榮航（2618）、華邦電（2344）、聯電（2303）、宏碁（2353）、廣達（2382）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為單井（3490）、新復興（4909）、慕康生醫（5398）、熒茂（4729）、南良（5450）、松崗（6240）、易發（6425）、驊訊（6237）、亞矽（6113）、昇益（5455）。

今日上櫃有10檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為元勝國際（4419）、大地-KY（8437）、智通（8932）、豪勉（6218）、優群（3217）、富旺（6219）、美達科技（6735）、泰谷（3339）、全譜（6228）、欣厚-KY（4924），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為振發（5426）、驊訊（6237）、安可（3615）、訊達（6140）、擎亞電子（8096）、安國（8054）、台星科（3265）、國統（8936）、神盾（6462）、榮群（8034）。