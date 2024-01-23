《觀光股》疫後旅遊出團更旺 雄獅看好2024年豐收

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【時報記者林資傑台北報導】雄獅(2731)受惠疫後出國旅遊需求復甦，2023年營收回升至近4年高、恢復疫前水準。展望2024年，發言人賴一清預期市場需求將高於去年，配合航班運量可望恢復2019年疫前水準、積極拓展郵輪市場，看好首季出團量將較去年倍增、今年將是豐收的一年。

雄獅2023年12月自結合併營收16.5億元，雖月減15.72％、降至近8月低，仍年增達1.52倍，使第四季62.14億元，雖季減6.56％、仍年增達3.01倍，雙創近4年同期高。全年合併營收216.62億元、年增達5.56倍，回升至近4年高。

雄獅發言人賴一青表示，去年疫後邊境解封後出國團費價格拉升很快，預期2024年價格已回不到疫前2019年水準。不過，消費者對團費有相當適應性，今年首季需求更勝去年，且相較去年同期航班運量僅恢復至疫前約4成，今年可望恢復至8成，可望帶動出團量倍增。

同時，中國大陸航班在3月1日後逐漸回穩、航點也擴增，賴一清看好今年整體旅遊市場需求將高於去年。而航班運量去年恢復至疫前約7～8成，預期隨著全球人力盤點完成，運量將可恢復至2019年水準，看好今年將是豐收的一年。

除了航班運量恢復，雄獅也積極拓展郵輪市場。賴一清表示，相較5天的飛機團費，郵輪產品僅需不到8程團費，就能到日本、韓國度假，對家庭親子客群是很好的出遊方式。目前除了有歌詩達、MSC郵輪外，暑期也獨包挪威奮進號，對今年郵輪市場需求復甦樂觀看待。