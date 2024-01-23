勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

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【旺得富理財網 黃順德】「聽說只要保過勞保，不論中間中斷多久，年老時就可以申領老年給付，這是真的嗎？」有一位65歲已退休人士在勞保局網站上提問，他40幾歲時曾在大理石工廠工作，保過9年的勞保，後來因為糖尿病又痛風才辭掉工作，想了解可以申請勞保老年給付嗎？可以領到多少錢？

勞保局說明，按照2009年勞保條例修正前的法令規定，被保險人若要請領老年給付，必須投保滿一定的年資、達到一定的年齡，而且還要是工作的年資、年齡符合條件退職的情況才可以；不過，後來法令經過修正，只要參加過勞保，即便有中斷，一樣可以在符合年齡時提出申請。

2009年勞保條例修正施行，老年給付的請領規定，年滿60歲有保險年資者，就可依下列規定請領老年給付，包括保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付；保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。

不管勞保中斷投保多久，都可以在年滿60歲時，提出老年給付的申請，不過請領年齡自2018年起逐步提高到65歲，例如，自107年（2018年）起，請領年齡提高至61歲，111年（2022年）提高至63歲，113年（2024年）將提高至64歲，以此類推直至115年（2026年）達到65歲；此外，被保險人請領老年給付也不受5年請求權時效的限制。

該案例65歲、年資9年，勞保老年給付可以領多少錢？勞保局指出，9年年資可申請到9個月的老年一次金給付，若該勞工平均月投保薪資（以過去加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算）是3萬元的話，則可領到27萬元的老年給付。