文策院「國際投資門」緊急開記者會 董事長蔡嘉駿發信道歉

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近日文化內容策進院（文策院）推出「國際合作投資方案2.0」，政策大轉彎，引起影視產業百位業主聯署發聲明，要求文策院對於新政策轉彎需公開透明、舊制原案延續等，23日文策院發出記者會通知，下午將對業者跟媒體進行說明，同時文策院董事長蔡嘉駿也發信，對這幾天新方案公告所造成的影響，向大家誠摯表達歉意。

蔡嘉駿表示，文策院成立以來，不論是協助台灣文化內容產業升級或提供媒合資源，初衷即希望引導台灣文化內容產業邁向國際，也為此不斷努力，過去提出「國際合作投資方案1.0」，3年間支持37案，讓台灣在國際舞台擁有能見度。

但觀察近年國際影視製作生態的轉變，製作成本上漲，且國際資金不易籌措，文策院在1.0方案（申請比例最高30％、投資金額最高30萬美金）基礎下升級改良，推出2.0方案，新案在投資金額上打開30萬美金限制，讓投資金額拉升到60萬美金、或是無上限達投資比例最高49％，並納入外部審議機制，過去業界也曾反應，因為沒有外審制度，一些具國際性、市場性的合資計畫，如《富都青年》等案，未能列入文策院投資案，此次2.0方案，納入外部審查機制，讓審查過程全面性、透明化。

文策院針對申請單位個案的不同，提出兩種國際合作投資方案：一、申請比例最高49％、投資金額無上限，通過外部審議程序後，約2個月內完成核撥；二、申請比例最高49％、投資金額最多60萬美金，通過外部審議程序後，約1個月內完成核撥，程序更快速，有助於業者更即時取得資金。文策院將以此二方案，大幅對接國際合資合製的影視作品。

同時，因應投入資源增加與回應過往業界對於國際合作投資審查機制過於單一觀點之建議，規劃更公開透明的外部審議機制，同時對於外部投審委員的組成，文策院也將秉持強調市場性、專業性與國際性。

類型上除了可支持更大型國際合製的商業片外，不同類型之影視作品、紀錄片等，以及過往所支持的藝術片亦將同等重視的原則，2.0方案將更重視藝術性與國際合作。至於業界連署建議的部分，文策院本周將舉辦說明會直接向業者朋友們溝通說明，同時原國際合作投資專案計畫亦持續受理至2月底，無縫銜接2.0方案。