KPMG台灣CEO前瞻大調查：82％對未來三年經濟前景有信心

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所23日發表最新「台灣CEO前瞻大調查」，82％台灣CEO對未來三年的「國家景氣發展」具有信心，與去年程度持平。在「所屬產業前景」的信心程度上，88％台灣CEO表示深具信心，略高於全球（78％）與亞太區（85％）。針對「所屬企業前景」，84％台灣CEO信心程度較2022年（78％）相比回升。

KPMG安侯建業執行長施威銘認為，這意謂著不論國內外環境如何變遷，CEO仍樂觀看待其企業發展，相信在動盪中創造新興商業模式並掌握新商機，企業定能逆勢成長。

在高通膨、高利率、高風險的等多重風險影響下，本次台灣CEO視「企業營運風險」為第一大風險（22％）。其他影響台灣企業發展的風險依序為第二名監管法規風險（14％）、新興／顛覆性科技風險（14％）、第四名數位網路安全（12％）及第五名利率風險（10％）、供應鏈風險（10％）。

KPMG安侯建業主席陳俊光認為，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI法規的監管等多項影響經濟變動因素，使得企業營運風險更顯艱困。「企業營運風險」從2022年的第七名（4％）躍升為第一名，過去兩年CEO所關注的「環境／氣候變遷風險」在這次暫居於前五大風險之外。

陳俊光說，企業領導者要在多重危機下帶領企業突破各式考驗，實屬不易，因此營運風險也成為CEO目前最關切的議題。在充滿挑戰的環境下，不論是暗潮洶湧的地緣關係所帶來的國際貿易緊繃、員工高度流動以至企業人才招募不易，亦或是因應全球淨零碳排要求所增加的稅費或營運成本，都是2024年CEO在營運風險管控上，需要更加審慎以對的課題。