晶電宣布與Amazon合意解決美國專利訴訟

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富采（3714）旗下晶元光電（晶電）今日宣布同意與Amazon.com, Inc.（以下簡稱Amazon）就雙方在美國德州西區地院進行中的專利訴訟達成解決。根據未公開的條件，基於保護其在LED研發的技術目的已達成，晶電同意撤回訴訟。此案件為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟，將來晶電仍會積極就智慧財產權的事務提出相關警告及訴訟以堅定捍衛公司智慧財產權。

Amazon在訴訟中被控銷售之43英寸和50英寸的4系列和Omni系列電視，未獲晶電授權且侵犯晶電發光二極體（LED）專利，包括美國專利號7,705,344、9,530,934、10,199,542、10,505,076、9,257,604、10,181,549、10,522,715、9,293,656、9,893,257、10,038,129、8,963,123、9,425,362、7,821,026。

晶元光電為全球LED磊晶與晶粒供應商的領導品牌，此次訴訟專利數高達13件，涵蓋範圍包括從晶粒到LED背光模組所用到的圖案化基板、磊晶、透明導電層、及金屬電極等關鍵技術。

晶元光電目前已獲證及申請中的專利合計超過4,500件，展現其布局產品技術專利的專業及縝密。本次訴訟不僅有助於強化外界對產品技術智慧財產權的重視，更能鼓勵公司進行技術開發和產品創新。身為富采集團的重要子公司，晶元光電將持續與母集團同行，未來不僅專注本業發展，更加速投入次世代顯示技術、感測、車用三大高附加價值應用市場，提供客戶更優質完整的LED解決方案，創造不可取代的市場地位。