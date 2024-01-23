對生成式AI仍有疑慮 僅半數台灣CEO視生成式AI為首要投資重點

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生成式AI 在2023年襲捲全球，但依KPMG最新的台灣CEO前瞻大調查報告，超過5成台灣CEO視生成式AI為首要投資要點，較全球（70％）與亞太區（67％）略低，評估台灣CEO認為AI處於剛起步階段，對於AI 的決策方式有些疑慮，因此延緩了投資或導入的計畫；而有超過6成CEO 期望在未來的三到五年內能夠看到初步的投資回報。

KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，台灣CEO對AI應用主要的決策關鍵，在於AI的投資到底是高成本的「生成式」科技軍備競賽，還是可以扭轉高通膨的「生產力」提升利器。

謝昀澤說，運用新興科技而衍生的資安風險不但不曾間斷，更越演越烈；只要AI 熱潮持續，駭客攻擊就不會放棄。其中，近期普遍引起恐慌的「深偽Deepfake技術」氾濫，更是眾多AI風險中的恐怖威脅。謝昀澤認為，深偽技術的氾濫不但造成假新聞、假影片、金融詐騙擴大等迫切危害，更是對身分識別、網路交易等基礎資安工程，帶來巨大「信任衝擊」。

他建議，企業需視資安為AI應用標配，除了政府對於AI治理法規及企業對於AI應用的管理規範外，所有的AI使用者，更需要學會「AI防深（偽）術」，與時俱進的內化AI資安素養。謝昀澤提醒，「有圖有真相」的時代已經過去，「看片都上當」的現實已經存在，使用者要學會運用簡單的工具及知識明辨真偽，不要成為AI時代的第一個資安漏洞與破口，才能在AI大爆發的時代，共同防禦資安危機。

調查也顯示，超過7成台灣（74％）CEO認為AI潛藏危機正動搖著企業與個人隱私，57％全球CEO擔憂生成式AI衍生道德倫理風險。而台灣也有半數CEO認同生成式AI必須適當監管以平衡風險與效益。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏認為，AI 轉型與運用就是一個企業如何把資料透過模型訓練，轉移成其特有Know-How 並創建出商業價值的一個過程，簡而言之，AI 必需要能可見、可懂、可用、可運營並且可信賴，而這與資料輸入的品質息息相關，也因此數據治理勢必將成為實踐AI 創新與數位轉型的重要起始點。

他建議，CEO應重新思考如何建立資料系統維運的長期穩定度，以確保資料品質與運用成果。另外，創新科技的導入過程中，除了要積極協助員工在技能中的提升，也必需同步的考慮創新技術與既有人員、流程發生衝突的可能性，以降低AI 在轉型過程中的溝通門檻與成本。