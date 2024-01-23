每年返鄉過年最不想面對的問題，專家教你從成長型思維改變自己

再過兩個多禮拜，就要步入農曆的新年了。許多年輕人返鄉最不想面對的問題，不外乎就是「你什麼時候要結婚呀？」、「你現在事業做得怎麼樣呀？」甚至最不想面對比較的問候，像是「你看那個堂弟現在都結婚有小孩了，你怎麼連個男朋友都沒有？」、「我們家的孩子今年晉升主管了，你現在做得如何呀？」這些話聽在耳裡，會不會有些酸言酸語的感受呢？

開設「親子溝通初中高階證照班」的徐承庚老師表示，這是心理學的一種焦點效應，我們會過度聚焦在自己身上，他人可能往往不是這樣想的！在薩提爾的冰山理論中，我們所看到、聽到、感受到的一切資訊的底層，也許他們藏著比較的優越感；也許他們藏著真心關心的角度。如果我們過度聚焦在自己認為自己不夠好的地方，我們可能會因為產生自卑感；或是自尊心作祟，過度自大、膨風來爭取親戚的認同。

然而，我們的人生終究是自己的，我們應該學習的是凡事沒有二元對立、是非對錯底角度去思考。可以靜下心想一想......誰說一定要早結婚才會幸福？像名模林志玲也很晚婚生子，現在也很幸福呀！那現在的自己怎麼讓自己迎向幸福呢？當務之急是找對象還是先讓自己變得更好？

以及誰說一定要事業有成才叫成功？像麥當勞創辦人克羅克（Ray Kroc）年輕時只是一個奶昔攪拌機的業務，業績也沒有很好，直到他認識了麥當勞兄弟，才在53歲開創了麥當勞帝國！那現在的自己是否看見自己在進步的道路上呢？如果沒有，該怎麼進步呢？如果有，可以欣賞正在進步的自己嗎？

學習認識自己、欣賞自己、改變自己，別人的關心或酸言酸語都不會影響到你，這在薩提爾模式稱為成長型思維，成長型思維永遠沒有框架，只有看見持續成長、突破的機會，帶著這樣的心態，誰也傷不了你！