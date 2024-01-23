亞昕集團董事長姚連地：300億元重壓台中！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上櫃營建股亞昕集團（5213）現市值超過179億元，於成立30周年之際，董事長姚連地今（23）日宣布，啟動深耕大台中計劃，在布局台灣市場的1,000億元案量中，預計將有超過300億元規模投入台中，重壓中台灣。

姚連地表示，他到台中是民國77年即來蓋房子，2019年時感覺台中朝氣蓬勃，是一個不錯的地方，但房價蠻低的，現在亞昕在林口一個案子，兩天內，VIP客戶優先選屋，目前已賣掉一半。目前台灣最熱地方就兩個，一個林口，一個台中，台中是國際級都市，也是人口第二多都市，七期開發完整，是台灣最漂亮的都市，是比台北市信義計畫區還漂亮的都市，但房價竟然跟林口差不多，連二線城市都還不到。

姚連地表示，台中已有科技產業進駐，作房地產35年了，未來還是很有潛力。自2019年開始布局台中迄今，已有300億元案量，手中還有一部分土地正在整合。

亞昕國際表示，展望未來，在深耕大台中的藍圖計劃裡，下一步將籌備推出「麻園頭溪案」、「大連路案」等案，並延續亞昕集團跨國品牌思維，並且承襲日系精工之道品質，帶著跨國集團實力以及國際飯店思維經驗，將世界帶回台中，並引領台中住宅走向更高質感的新奢建築。

亞昕國際表示，亞昕國際在台中的布局，目前以線上熱銷中的「亞昕一緻」為主，總銷約達65億元，是布局台中代表之作，將由位在科博館特區的摩天雙塔地標「亞昕丰山」引領先發，在未來緊接而來的大連路以及台灣大道上也預計推出震撼市場的地標超高樓層建築，為台中的天際線再添加兩筆色彩。

亞昕國際2023年前10月累計營收約38億元，已超越2022年全年29億元，全年獲利可望大幅超越2022年。

亞昕指出，目前已完工、興建中及手上儲備案源，總銷達1,000億元，共有27筆個案，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中及馬來西亞，且積極整合都市更新案件、獵地腳步亦未停歇，更是強勢回歸台中市心。

亞昕集團表示，從「亞昕蓋房子，放心一輩子」再到「交屋後才是服務的開始」，亞昕集團不忘初心，在建築本業上，是作品無數的「國家建築金質獎常勝軍」，近年更積極從台灣走向世界，與國際星級飯店集團、商場合作，從台灣出發，事業版圖跨越馬來西亞、北京、香港等地，以建築營造、飯店產業、精密工業、室內設計、商場事業五大事業體拓展全球化版圖。

亞昕國際開發董事長姚連地認為，隨全球ESG浪潮來臨，加上碳費2025年開徵，營造成本勢必增加5至10％，未來預估房價仍是緩漲趨勢，是重要課題，為客戶打造安心、舒適的家。

為引領台灣住宅新趨勢，亞昕集團已計劃將亞昕福朋喜來登國際酒店服務思維引進旗下社區中，提供三年的酒店式服務指導管理，以「昕思維，心服務」訂製十大售後服務、飯店式管理系統，期待提升台灣住居文化，讓買房不再是居住，更是尊榮享受。

「因為希望每一個買亞昕房子的人，都能感受到我們的誠意，所以每次推出建案，總是全力以赴做到最好。」因此，本次特別以國際視角與高度來規劃，建築與建材規格自然「高人一等」外，同時取得耐震、綠建築以及智慧建築標章三大建築標章認證，維護建築穩固、住居安全與提升居住品質的同時，也永續愛護環境。