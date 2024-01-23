個人CFC首度申報 資誠：持有境外公司者報稅難度大增

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CFC今年5月首度申報，資誠聯合會計師事務所23日舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2024春節策略論壇」，邀請財政部台北國稅局局長吳蓮英協同PwC稅務專家分享。吳蓮英以「掌握首次個人CFC申報前最重要之法令」為題，提醒納稅義務人在首次申報CFC時，務必要深入瞭解相關規範，依限辦理申報及檢附相關文件，以避免誤報、漏報而產生潛在稅務風險。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，今年5月的報稅季節，相信對持有境外公司的個人而言是有史以來申報難度最高的一年。首先要判斷個人所持有的境外公司是不是在「低稅負區」成立的公司，其境外公司所在國對於公司所得課稅的規定是否有公司稅率低於14％；或該國家對公司的海外所得不課稅，或匯回時才課稅。

再來，必須瞭解自己跟關係人、關係企業對低稅負地區公司的直接、間接的持股比例合計有沒有大於等於50％或是對公司的人事、財務、業務經營有沒有主導能力，進而判斷該公司是不是受控外國公司（CFC），一旦確認了境外公司是個人的CFC，再確認CFC有沒有符合豁免門檻，如果不符合豁免，還必須判斷個人、配偶及二親等親屬合計對該CFC的直接持股是否有10％以上；一旦有直接持股10％以上，個人股東就要將CFC的盈餘按照持股比率計算CFC營利所得納入112年度的海外所得，併同綜合所得稅申報。

洪連盛提醒，某些個人或企業為了規避CFC而考慮分散持股或雙重國籍等操作，在評估該主張的可行性時，也要瞭解清楚稅局認定的見解是否不同，這些議題須事前做好妥善規劃。

鄭策允並提醒，個人利用境外信託做為境外資產傳承工具時，除須注意CFC所得課稅規定，尚須注意遺產及贈與稅的影響，因此建議不論是已透過或將要透過信託進行傳承規劃者，應尋求專業會計師及律師評估信託合約內容對遺贈稅及所得稅申報及納稅影響，並進行相關因應與準備。