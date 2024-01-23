陸轉基因大豆玉米種植已開放？ 嚴格監管、嚴控風險有序推進

中國大陸國務院新聞辦公室1月23日，舉行新聞發布會。大陸轉基因大豆和玉米種植預料將在「嚴格監管、嚴控風險前提下，穩慎有序推進相關工作，加強技術儲備，健全制度體系，強化監督管理，按要求規範有序擴大應用範圍。」大陸農業農村部副部長鄧小剛指出，種業振興行動取得階段性成效，完成大陸規模最大的全國農業種質資源普查，新蒐集種質資源53萬多份，轉基因玉米大豆產業化應用試點任務順利完成。 就此，路透提問，這是否代表中國的轉基因大豆和玉米種植現在開放了？還是仍然有一些限制？轉基因的產業化下一步有何計畫？ 大陸農業農村部種植業管理司司長潘文博回答稱，中共中央、大陸國務院高度重視生物育種科研攻關及產業化應用，作出了一系列重要部署，並取得了積極進展。去年8月該部有關技術單位已就相關情況向社會作了全面介紹。2020年中央經濟工作會議指出，要尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用；2023年中央一號文件要求，加快玉米大豆生物育種產業化步伐，有序擴大試點範圍，規範種植管理。按照中共中央部署，2021年啟動轉基因玉米大豆產業化試點工作，2023年試點範圍已擴展到河北、內蒙古、吉林、四川、雲南5個省區20個縣並在甘肅安排制種。從試點的情況看，與常規品種比較，在增產節本增效上，總體都有良好的表現。近期，該部根據國家生物育種產業化工作部署及有關法規標準規定，審定通過了部分轉基因玉米大豆品種，並向26家企業發放了轉基因玉米大豆種子生產經營許可證，但同時明確，這些品種實際種植區域還要符合國家生物育種產業化有關安排。 潘文博補充說，下一步，農業農村部將認真貫徹落實中共中央、國務院決策部署，深入總結試點工作經驗，完善配套技術和管理措施，在嚴格監管、嚴控風險前提下，穩慎有序推進相關工作，加強技術儲備，健全制度體系，強化監督管理，按要求規範有序擴大應用範圍。