陳立委｜台股續揚 留意三檔題材股

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上周四（18日）護國神山台積電法說會後，帶動台股上演V字型走勢，尤其台積電在法說中強調AI在未來的成長力道強勁，也帶動AI概念股如：緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）及英業達（2356）等個股走強，加上臉書公司Meta日前宣布將斥資數台幣約2,700億元，來購買輝達的AI晶片，未來AI相關供應鏈可望成長。

產業方面，由於電視面板報價優於市場預期，今日光電類股如友達（2409）、彩晶（6116）、達興材料（5234）、新門（5432）等表現亮眼，除了面板報價開始回溫之外，緊接著巴黎奧運將在第三季登場，可望帶動大尺寸面板的銷售量，光電業前景持續看好。

台股今日以17,840點紅盤開出，在近期指數大漲過後，今日指數攻勢力道稍稍減弱。從技術線型來看，目前指數處於各均線之，只要成交量持續放大，且地緣性政治風險不要來干擾，台股仍有機會挑戰萬八關卡。操作上，投資人可留意基本面佳且未來有題材性的個股，如：

1. 優群（3217）：111年度全年EPS 6.8元，去年前3季累計EPS 6.01元，去年全年累計營收較前年同期成長15.15％。優群為各式連接器設計、製造公司，新產品DDR5 SO-DIMM連接器訊號完整度表現佳，陸續拿下全球NB大廠的訂單，M.2 Gen 5 和 PCI Express 5.0 連接器新規格也送樣認證中，今年營收及毛利率可望同步成長。

2. 先進光（3362）：111年度全年EPS 3.05元，去年前3季累計EPS 2.19元，去年全年累計營收較前年同期成長8.92％。先進光為光學鏡頭研發與製造公司，主力產品為NB鏡頭，近期受惠AI NB題材帶動銷售量，出貨量穩健成長。近年開發指紋辨識模組，未來將整合鏡頭及指紋辨識模組兩項產品，擴大筆電市場業務，加上開始搶攻車用領域，未來營運可期。

3. 世紀鋼（9958）：111年度全年EPS 1.59元，去年前3季累計EPS 2.52元，去年全年累計營收較前年同期成長57.50％。世紀鋼為鋼結構製造廠，近年來積極發展再生能源之離岸風力發電項目，離岸風電水下基礎建設訂單能見度高，現階段員工學習曲線已大幅提升，先前訂單延遲交貨問題已排除，未來在綠能政策帶動下，營運可望穩健成長。