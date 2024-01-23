《國際金融》聯準會決議前 黃金上揚 美元走弱

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】隨著美元微幅走低，黃金價格在周二上揚。投資人目前等待多家央行作出利率決議，以及美國公布一系列的經濟數據。

在亞洲交易時段的午間，現貨黃金上漲0.3%，至每盎司2026.19美元。美國黃金期貨上漲0.3%，至2027.50美元。

美元指數下跌約0.1%。使得以美元計價的黃金，對其它貨幣持有者顯得更便宜和更具吸引力。

KCM Trade市場分析師Tim Waterer表示，在市場找到聯準會何時會啟動首次降息的線索之前，金價會一直處於原地踏步情形。

日本央行周二維持超低利率不變，符合市場預期。歐洲央行(ECB)將於本周四召開會議，預計將維持貨幣政策不變。

聯準會官員上周說，在對聯準會的降息做出判斷之前，需要掌握更多的通膨資料。

交易員預計聯準會今年有5次的降息，低於兩週前的6次預測。根據LSEG的資料，交易員現在預期五月首次降息的機率為87%。

較低的利率，將降低持有黃金的機會成本。

KCM Trade的Waterer說，如果各國央行繼續提出反對提早降息的言論，這可能對金價構成壓力。

在聯準會下周召開政策會議之前，投資人將持續關注經濟數據的公布，包括本周三的美國PMI資料，周四的美國第四季GDP資料。

周二現貨白銀上漲0.8%，至每盎司22.25美元。鉑金上漲0.6%，至898.07美元。鈀金上漲0.2%，至938.74美元。