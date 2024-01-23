春節連假短餐飲沒在怕 暖冬助冰品夯賣、餐酒館拚業績衝3成

據經濟部1月發布「當前經濟情勢概況」報告顯示，國內消費在商務及觀光人潮回籠帶動下，呈現穩健成長趨勢。其中，餐飲業受惠於連鎖餐飲集團積極展店策略， 11月餐飲營業總額達813億元，年增率8％，連19個月正成長。業者對於農曆春節連假的國內觀光旅遊市場抱持樂觀態度。國內餐飲供應大廠開元食品指出，由於今年連假天數較少，民眾較不傾向安排多日長途旅遊，而是選擇在地或周邊等短日行程，有利全台各地知名景點人氣提升，也將間接刺激餐飲業者營收表現，因此已提前增加備貨量和延長備貨期，以因應春節期間餐飲客戶需求高峰。 據統計，新北市熱門觀光休憩區域為：林口、淡水、瑞芳、八里、碧潭等，尤其是疫情後的淡水，全年來客數高達515萬人次，預期在春節期間將湧入更多人潮，熱點區域的餐飲名店也提早規劃春節方案。淡水老街上人氣刨冰店「朝日夫婦」，已提高店內人氣品項備貨量，讓出遊民眾都能開心享用，例如，經典冰品「淡水夕日」使用多種新鮮水果熬製糖漿，呈現如同夕陽般豐富色彩，是遊客來訪第一首選；「宇治金時」結合分子料理技術，將濃郁抹茶轉化成綿密泡泡質感，再淋上戀職人鮮奶與歐登堡鮮奶油獨家特製煉乳，清爽又能凸顯抹茶風味。老闆蘇先生表示：「去年適逢暖冬，10到12月冰品銷量不減反增，整體業績已回復疫情前水準，春節期間配合國人過年傳統習俗初四開始營業，除了招牌冰品外，也提供當季盛產日式草莓可麗餅提供民眾來訪消費，喜歡軟嫩口感的消費者不要錯過。」

隨著去年底新店裕隆城盛大開幕，短時間內已吸引眾多遊客，每逢非特殊節慶周末更湧入破萬人潮，預估過年連假人數將更加成長，成為北台灣另一熱門逛街及美食勝地。過年期間，中式圍爐桌菜為主流，麻辣鍋類料理成為最具差異化選擇。新店裕隆城鍋物名店「瘋一鍋」推出年菜外帶預購外，也規劃好過年期間春節方案，瘋一鍋表示：春節期間新店誠品店將正常營業，同時推出「龍來甲奔！瘋一鍋春節菜單」，以及春節限定優惠，如滿千再送百等活動。 隨著桃園市成為全台人口成長最快的都市，多元文化經典也成文青熱門選擇。位於桃園忠貞新村文化園區融合台灣、滇緬泰等文化特色的觀光聚落，園區內雲式餐酒館「癮食聖堂」也針對春節期間祭出優惠搶攻人潮，推出最受歡迎「焗烤千層米干」與「泰式冬蔭功義大利麵」等中西合璧創意美食挑戰民眾味蕾。負責人楊枕清經理說：「癮食聖堂坐落龍岡人文歷史底蘊豐厚並擁有眾多美食，是不少民眾過年走春必訪景點，每年過年業績都會上漲2至3成，其中『焗烤千層米干』使用龍岡獨有米干，鋪上大量起司絲烘烤，是店裡人氣第一餐點。目前正嘗試研發新飲品，比如使用MONIN香蘭風味糖漿『傣式香蘭珍珠飲』，也是別家嘗不到的特色口味，希望給顧客耳目一新感受。」 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！