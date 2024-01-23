看好AI趨勢 11檔散熱族群不容錯過

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今年是AI元年，預計雲端服務大廠，都會繼續擴增資料中心，裝更多AI伺服器，國內外主要消費性電子品牌，都會陸續推出AI PC，這些發展需求都離不開散熱，因此專家看好奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱大廠未來發展，散熱相關個股股價也順勢上揚。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電（2330）法說會中就透露了未來投資的方向，因為台積電掌握了全球58％的晶圓代工，客戶橫跨全球主要科技業者，了解世界的發展方向和各公司的消漲，台積電今年成長25％，看好AI、手機、伺服器等產品，這些業務都有對應的龍頭公司，這些就是投資的方向。

黎方國表示，未來至少3到5年，AI都是發展方向，散熱也是AI領域中的一環，因為AI需要很多伺服器運作，聚集很多晶片，運轉時會發燙，這時就很需要散熱模組。就像是不同飛機要飛不同機場，鋪跑道的水泥也很重要。

他指出，開冷氣降溫早已經不符需求，現在都在發展水冷或是液冷，因為用水會生鏽，油或者特殊溶液的散熱效果更好。台廠包括奇鋐、雙鴻，都主要發展特殊溶液散溫。

除了奇鴻、雙鴻外，主要散熱族群還包括台達電（2308）、建準（2421）、力致（3483）、高力（8996）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、營邦（3693）、業強（6124）、泰碩（3338）。

奇鋐為全球桌機、NB的散熱大廠，原先產品以PC散熱為主，近期轉向發展伺服器、通訊設備散熱，目前散熱佔營收比重近6成。法人指出，奇鋐已經打入NVIDIA供應鏈，未來成長可期。奇鋐看好未來3到5年將有高速成長，越南廠將進入量產，今年營運將較去年有所成長。

雙鴻則因發展手機散熱而受到關注，法人指出，未來衛星通訊將成為另一股發展趨勢，手機要撥打衛星電話，需要配備高功率放大器、高增益天線，高功率就是高耗能，手機就需要更進一步的散熱方式。業界投入很多伺服器或車用散熱，雙鴻則是台灣手機散熱的龍頭廠商。