冠軍建材送年菜慰孤老 副董事長王桂華陪孤老吃年菜

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農曆春節即將到來，冠軍建材公司長年支持華山基金會「愛老人，愛團圓」公益行動，23日上午由副董事長王桂鳳率員工們親自前往竹南鎮，與困苦無依的張阿嬤夫婦兩老圍爐，提早感受年節氣氛，共享美好時光。冠軍建材今年更慨捐30萬元，支持華山苗栗區常年服務經費，盼集結各界愛心寒冬送暖，為弱勢老人送上愛心年菜，助老過好年。

居住竹南鎮的張阿嬤與鍾阿公夫妻，兩老膝下無子、相依為命，阿嬤罹患子宮頸內膜癌，已到癌末，為了照顧阿嬤，鍾阿公靠打零工維生，兩老苦撐，每逢佳節，更倍感孤單。冠軍建材公司長年關注華山孤老們，特別運用華山年菜包括鱸魚、麻油雞、開陽白菜、滷蹄花及香菇等，為張阿嬤兩老準備豐盛的年節佳餚，並由副董事長王桂鳳陪同共享溫馨年菜。

王桂鳳表示，冠軍建材每年皆以實際的行動響應公益，希望能夠帶動更多企業參與愛心活動，提供給華山長輩們溫暖。冠軍建材關心當地社區，更著重環保社會公益的永續發展，第一家磁磚業完成ESG永續經營報告書，並率先業界完成組織型碳盤查，為迎合2050淨零建築，冠軍第一家取得厚磚乾掛高性能綠建材，推出業界最多再生綠建材產品，成為建築業實現節能、低碳，甚至淨零建築的好夥伴。

冠軍建材並支持華山基金會苗栗地區「愛老人 愛團圓」的服務經費30萬元，華山基金會表示，目前服務經費僅達5成，期盼各界能夠一起響應公益，支持愛心年菜每份900元給孤老們，讓孤老溫暖過好年。