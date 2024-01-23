《觀光股》長榮航機師若春節罷工 雄獅：影響約3成團客

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【時報記者林資傑台北報導】桃園市機師公會取得合法罷工權，長榮航機師不排除在春節期間發動罷工，旅遊業者雄獅(2731)發言人賴一青表示，預估最高約3成團客將受影響，且損失可能高於先前3次罷工事件。目前仍希望此事能平安落幕，並希望若確定罷工，能盡快讓業者得知以盡速因應。

賴一青指出，春節期間為全年團費最高時期，航空公司的班機密度高、機位滿，雄獅集團春節期間約有3成旅行團搭乘長榮航班機。若長榮航機師確定將在春節期間發動罷工，要轉簽到其他航空公司的難度遠高於其他季節。

由於目前僅確定機師可合法發動罷工，長榮航正積極進行內部溝通，賴一青表示，旅遊業者正密切關注罷工是否成真、無法給予太明確訊息。雄獅希望站在消費者立場保障相關權益，無論是集團、官方及相關單位，還是希望長榮航能積極協商、讓整件事能平安落幕。

由於春節期間機位滿，最差狀況就是取消出團，賴一青表示，若根據旅遊契約適用條款，消費者不只是假期泡湯、且可能拿不到全額退費，集團了解消費者並不想聽到這樣的訊息，因此正積極接洽交通部及觀光署，了解協助業者了解相關法規及有無統一作法。

賴一青指出，過往航空公司是在24小時前通知航班是否調整，但春節出遊的消費者往往半年前就已規畫，對旅遊業者而言完全沒有因應時間。因此，雄獅會設法向航空公司溝通，爭取能盡早得知相關訊息，以便隨時滾動式將訊息更新給所有消費者。

對於若此次春節罷工造成的可能損失，賴一青認為，先前3次罷工時間多落於6月，且目前機票等旅遊元件產品的成本均高於過往，若長榮航機師確定在春節罷工，對旅遊業者及消費者造成的可能損失都會較高，預估以長天數、熱門長程線的消費者影響較大。