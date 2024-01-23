《光電股》弘凱衝天價 今年來強漲36%

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【時報記者葉時安台北報導】弘凱(5244)挾帶PC換機潮、汽車銷售兩大題材，可望推升今年車用光源及3C感測兩大產品線，營運看佳，即使外資近10日操作偏空，今年以來多方持續堆疊，成交量相對以往熱絡，上周重回50元關卡，周二更寫下56.4元，頻創2022年1月轉上市以來新高價；周二收漲6.46%至56元，2024年以來漲幅達36.41%。

弘凱目前兩大終端應用產品，包括3C感測及車用光源LED，2023年3C與車用LED占營收比重各約56%與40%。而公司提到，PC廠商庫存去化告一段落，加上今年AI PC需求勢頭強勁，PC換機潮可期，公司筆電鍵帽指示光源類訂單明顯回溫；而車用方面，汽車銷量不俗，汽車氛圍燈在乘用車的搭載率也持續上升，由於車用產品的技術門檻高，認證標準嚴謹，弘凱耕耘車用LED多年，相關產品出貨量有望逐步成長，車用產品毛利高，更可同時挹注營收及獲利表現。

弘凱去年EPS逐季升，前三季稅後純益1.11億元，年減9%，每股盈餘1.64元。弘凱去年前三季平均毛利率44.72%，毛利率穩定維持40%以上，高於業界平均水準10%以上，也高於公司自身2022年平均毛利率。營收展望樂觀，弘凱擺脫去年上半年營收低迷狀態，對未來業績走向抱持偏樂觀。