疾管署公布去年1月至6月新冠病毒血清抗體監視結果

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疾病管制署23日說明，為執行COVID-19疫情監測及預警，及時參考全國 COVID-19 抗體陽性率情形，滾動式調整防疫政策，衛生福利部指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。結果顯示截至去年6月全國N抗體整體陽性率已達78.9％，以17～24歲陽性率（83.7％）最高，這項結果與2023上半年之本土第三波至第四波新冠疫情狀態相符。

疾管署指出，調查分析方式係依循世界衛生組織（WHO）出版之指引辦理，指定血液基金會針對去年1～6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供該署檢測新冠病毒抗體，經分析比對自去年1～6月整體陽性率由61.5％上升至78.9％，尤其以1～2月及5～6月上升幅度最明顯，顯示與第三波、第四波疫情高峰相符。

若以年齡組別資訊，截至6月底17～24歲陽性率最高、依序是25～34歲、35～44歲、45～54歲、55～65歲。

疾管署表示，感謝參與監測系統之捐血者熱心提供樣本及血液基金會配合辦理，並強調雖然全國截至去年6月底曾感染新冠肺炎個案數已近8成，但因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。