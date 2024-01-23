丁彥鈞｜美國3月降息機率低 加權指數驚驚漲

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上週加權指數跌破季線後，受惠台積電財報優於預期，且未來展望佳，AI族群帶領台股絕地大反攻，一度要挑戰前高17,956點。

無奈在美國12月通膨高於預期後，多位聯準會官員發表鷹派談話，美國3月降息的機率下降為50％以下，十年期公債殖利率上漲至4％以上。受到美國3月降息機率下滑的影響，新台幣匯率並未像台股一樣強勢，導致台股盤中一度翻黑，所幸台積電拉尾盤，帶動今天加權指數上漲59點，終場以17,874點作收。

受到美國3月降息機率下滑的影響，美國十年期公債殖利率上漲至4％以上，在比價效應下，台股的殖利率與美債相當，外資買進台股的意願不再那麼強烈，預期台股短線將進入盤整格局。

這波AI類股氣勢如虹，漲勢強勁，表現亮眼。由於類股是輪動的，建議可以逢低布局前波拉回的價值股，短線的表現有機會優於大盤。

2023年的利空包括通膨與庫存水位過高，隨著通膨趨緩與庫存去化，景氣開始由谷底攀升。由於景氣即將轉為成長，預期之後股市大跌的可能性不高，短期將在萬七之上盤整，長線將隨著經濟一起成長。

目前景氣最糟糕的情況已經過去了，績優股的股價若有拉回，可以逢低布局，選擇獲利成長加上高殖利率的股票長期投資，是近期最佳的投資策略。

※本資料由啟發投顧分析師丁彥鈞提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。