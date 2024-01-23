高盛：A股未來3個月跑贏港股機率達七成

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國際投行高盛23日最新報告，分別給予A股及港股「增持」及「與大市同步」評級，指A股未來3個月有七成機會超越港股，因A股短線而言流動性較佳，且國家隊對其支持程度較高。

市傳中央將投入人民幣（下同）2兆元救市，高盛中國首席股票策略分析師劉勁津指倘消息屬實，該金額規模顯著。他解釋，現時國家隊只動用了數百億元救市，倘救市資金短時間內增至上述規模，對股市將非常正面，因2015年時救市資金亦只得1.5兆元，但仍要觀察具體配置如何。

對於傳聞救市計劃中，部分資金選擇繞道經「滬深股通」買入A股，而非直接在A股市場上買入，他認為此舉可能是為了同時提振A股與人民幣，因當中涉及外幣轉換為人民幣的動作。

高盛推算，A股今年經「滬深股通」會有150億美元淨買入，而北水經「港股通」南下規模則料與去年相若，維持在逾450億美元水平。該行又估計在悲觀情境下，包括美國退休基及互惠基金在內的外資，未來有機會合共減持1,700億美元中資股，但劉勁津強調該情境發生機會不大。

全球互惠基金對中資股整體持倉佔比，已由2021年15％的高位，回落至現時的6％，劉勁津指歐美投資者近兩年降低中資股持倉，反觀中東資金及北水南下港股資金則有所增持。然而，中東資金淨買入中資股規模至今不算大，過去一至兩年估計僅得100多億元。