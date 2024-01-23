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九華山地藏庵發送低收救濟金 每戶4600元助度寒冬

  • 中時即時 呂妍庭
冬令救濟金將透過各鄉鎮市公所人員，儘速在農曆年前轉發給1752戶低收入戶，每戶4600元。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）
冬令救濟金將透過各鄉鎮市公所人員，儘速在農曆年前轉發給1752戶低收入戶，每戶4600元。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

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財團法人九華山地藏庵歷年來持續關心嘉義地區弱勢民眾，農曆春節前會發放冬令救濟金及白米代金，今年同樣發揮大愛，捐贈805萬9200元冬令救濟金給全縣1752戶低收入戶，每戶可獲4600元救濟金及白米代金，暖心過好年。

23日地藏庵董事長黃俊森率董監事拜會嘉義縣長翁章梁，親自表達對弱勢家戶的關心，並捐贈805萬9200元冬令救濟金給縣府，由翁章梁代表接受、回贈感謝狀，翁章梁說，九華山地藏庵善行持續21年，黃董事長以及董監事們徹底落實菩薩精神，不僅在救濟金，也包括年菜送暖或緊急需求，透過社會局向九華山反應都能得到協助，相當感謝。

黃俊森說，對廟方而言，嘉義縣、市都一視同仁，兩邊加起來累計金額已超過2億，只要低收戶還在，地藏王菩薩一定都會出面幫忙，希望弱勢家庭在過年時都能得到溫暖。

社會局指出，為使民眾及早領取各項津貼給付穩定生活，自今年1月起除國民年金給付外，其它6項社會福利津貼發放時間已調整至當月10日前入帳，另行政院主計總處公告CPI成長率為7.34％，2024年各項社福津貼1月起也調增，翁縣長指示社會局全力協助，妥善辦理冬令救濟工作，感謝各鄉鎮市公所同仁辛勞。

社會局表示，地藏庵自2004年起協助嘉縣辦理低收入戶冬令救濟，累計捐贈冬令救濟金暨白米代金共計1億1627萬7900元整，冬令救濟金將透過各鄉鎮市公所人員，儘速在農曆年前轉發給1752戶低收入戶，每戶4600元。

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