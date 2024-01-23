台鐵公司化後首徵才！2024年招募新進從業人員936名 最高起薪4.2萬

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台鐵公司化後首次招募，最高起薪4.2萬元。台鐵公司將辦理2024年新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1,328名，台鐵表示，本次甄試進用主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

台鐵公司說明，本次甄試作業委由松盟科技股份有限公司承辦，一律採網路報名，報名期間自2024年1月23日下午3時起至113年2月2日下午5時止。甄試採第一試為體能測驗、第二試筆試及第三試口試或術科方式進行，在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時舉行。

台鐵公司指出，甄試預定錄取名額、類科及待遇包括（一）助理管理師、助理工程師：正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約42,000元。

（二）事務員、技術員：正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約39,000元。

（三）助理事務員、助理站務員、助理技術員：正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約36,000元。

（四）服務員：正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約33,000元。

台鐵公司強調，除將運輸安全視為最重要的任務外，另以四大經營策略：確保安全、提升服務、永續經營及幸福企業為主軸，盼招募具服務熱忱和專業技術的人才加入經營團隊，公司未來設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。

台鐵公司說明，本次甄試進用主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，此項甄試係依據公司相關人事規章辦理，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定，歡迎有志鐵道事業的民眾報考。有關甄試簡章及甄試詳細規定可逕至松盟科技股份有限公司網站點閱或下載列印，不另行販售。