只有10坪！誠品最迷你書店新港培桂堂限定店1／27試營運

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最迷你的誠品書店嘉義新港培桂堂限定店，將於1月27日試營運，2月2日歡喜開幕。誠品書店應新港文教基金會邀請，在嘉義縣定古蹟，也是《雲門舞集》創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開展全台最迷你、只有近10坪空間的誠品書店。

誠品應新港文教基金會的邀請，首次在人口僅3萬的鄉鎮展店，是誠品有史以來面積最小的店面，但創意設計使它成為最卡哇伊的書店。過去30年來，新港4家書店接續成為參考書與文具店，然後關門。基金會期待誠品為鄉民，特別是青少年，帶動讀書風氣，打開通往世界的窗口。

誠品書店將以「小店舖大視野，站在新港看世界」，「新港．新生．新風景」為願景，以跨類選書，匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，並邀請名人擔任生活家推薦選書，培桂堂文創品、在地特產，提供讀者豐富的閱讀和生活面向，同時透過延伸書籍、週邊文具禮品、多元講座及親子互動，帶領讀者透過歷史、民俗、人物、自然、行旅等文本，細數台灣萬千風貌。

在開幕季，也將推出「小王子特展」，臨街櫥窗小王子立像帥氣挺立，華文版之外，還有28種語言的譯本與立體繪本。

從大興路的誠品書店，走4、5分鐘就可到達新港兩個200多年歷史的廟宇：奉天宮與大興宮。右鄰是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝，培桂堂。這個去年開幕的古蹟，一年間迎來將近7萬訪客，後院的星巴客更是經常爆滿。

誠品左鄰的畫廊「妙妙學棠」收藏以貓咪為主題的藝術品，受遊客歡迎。去年12月底，培桂堂後門，宮後街的林國治美術館開幕。基金會相信誠品書店的加入，可以推動新港文創再生，強化老鎮的文化內涵。