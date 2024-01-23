歲末年終再生家具特賣會28日登場 古董腳踏車超吸睛

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想要在年前幫家裡除舊布新，用最少的錢創造最大效果，台北市環保局「歲末年終再生家具特賣會」將於28日上午9時至下午5時在內湖再生家具展示場登場，現場有高達上千件各式再生家具及腳踏車供民眾競標選購，買到賺到，邀請市民親臨現場參與年終特賣盛會。

環保局表示，活動當天將由台北市環保局長吳盛忠親自拍賣2件古董珍品，分別為民國50年代的紅色幸福牌腳踏車，在機車不普及的年代，可是當年最流行的賓士車等級鐵馬，及以檜木及樟木打造，象徵「快快聚財」的斜取手斗櫃，呼籲愛好古物的民眾，千萬別錯過。

28日活動當天上午，將邀請萬華區一碼村手作老師現場示範製作「再生寶特瓶蓋戒指」，免費教民眾資源如何再利用，體驗環保美學的魅力。

環保局為感謝市民響應愛物惜物，以具體行動環保愛地球，特別準備了早鳥禮，當天上午9點開始贈送給前往參加特賣會的市民朋友，數量有限，贈完為止；另外活動現場並設置各項資源回收宣導攤位，包括限量發送再生土及堆肥等物品、有獎徵答互動遊戲、二手物義賣攤位及腳踏車健檢等多樣又豐富的內容，歡迎大家把握機會前往參觀、體驗。

環保局提醒民眾，內湖再生家具展示場2樓原訂26日的例行拍賣活動取消，改與28日「歲末年終再生家具特賣會」合併辦理。