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CFC新法5月首次申報 安永請賦稅署署長宋秀玲教你

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財團法人台北市安永文教基金會偕同安永聯合會計師事務所23日舉辦「受控外國企業（CFC）法案最新修正變動與影響研討會」，邀請財政部賦稅署署長宋秀玲剖析本次CFC相關子法規修正後稅務遵循上應注意事項及稅負變化，為即將到來的申報季做準備，避免因合規上的疏失而造成不必要的負擔。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳致詞表示，今年5月報稅的時候將要迎來第一次的CFC申報，企業如何在全球反避稅浪潮下，掌握相關法令資訊並研議因應之道，將是一大關鍵課題，也提醒個人及企業，留意相關法規的最新變動及影響。

宋秀玲分享，CFC辦法有三大放寬，包含調整「微量豁免門檻之防止濫用規定」計算範圍、免列CFC當年度盈餘加計項目之過渡措施、透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL）評價損益得選擇延後至實現時計算損益。

宋秀玲指出，第一項放寬是調整「微量豁免門檻之防止濫用規定」計算範圍，依據修正前CFC辦法規定，CFC如具實質營運活動，或全部CFC當年度盈餘合計在新台幣700萬元以下者，方可豁免適用CFC相關課稅規定；本次修正後，CFC當年度盈餘之合計範圍將從全部CFC放寬至「直接持有股權且不具實質營運活動」之CFC。

第二項放寬是提供過渡措施，提供CFC非低稅負區轉投資事業額外3個月決議分配盈餘期間，即該非低稅負區轉投資事業於113年3月31日前決議分配111年度及以前年度盈餘者，該分配盈餘就可不列入CFC當年度盈餘之加項。

第三項放寬是透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL）評價損益得選擇延後至實現時計算損益，等到處分或重分類時以實現數計入CFC盈餘。

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