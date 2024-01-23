期勉新科立委做好三件事 賴清德：當立委沒應酬沒卡拉ok

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第11屆立法院將於2月1日開啟新會期，民進黨團今（23日）舉辦「新科立委共識營」，總統當選人、「最強黨團幹事長」賴清德以民進黨主席身分受邀出席，他表示不會下指導棋或操盤，他以三點勉勵新科委員，包括要做政府與人民的橋樑、不忘初衷並落實理想，以及與黨團合作，推動國家發展目標，他並透露，以前當立委連應酬或卡拉ok都沒去。

因應新國會2／1日開議，民進黨團今天邀請新科立委和幕僚舉行共識營，就國會議事與黨團運作進行說明與特訓。賴清德開創先例以黨主席身分受邀前往立法院，聽取民進黨新科立委各方意見並致詞。

據悉，賴清德在會中表示，他不會親自下指導棋或操盤，顧及未來520即將就任總統，在國會保持中立態度，他今天也並非針對「立法院龍頭改選」而來，對於新科立委即將面對國會最棘手難題，賴清德不吝分享經驗。

賴清德過去曾在國會擔任民進黨團幹事長，經歷過「朝小野大」國會痛苦時期，應立委要求也分享過去經驗，希望有助於「三黨不過半」新科立委汲取寶貴經驗。

據綠委轉述，賴清德以三點勉勵新科立委，第一，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民之間的橋樑；第二，不忘初衷，專業問政，落實理想，這是今天立法院共識營的目標，透過立法院長游錫堃、黨團總召柯建銘的經驗分享，讓新科立委知道如何在國會務實問政、實踐理想。

第三，與黨團共同合作，推動國家發展目標。立法院是團隊工作的地方，推動國家發展工作並非總召一人能獨力完成，必然要靠所有新科委員與黨團共同合作，一起推動國家發展。

賴清德期勉新科立委，要多看書，多讀文件，讓自己視野更廣，才有專業力量，多聽聽民間的想法，增廣見聞，運用我們的權力來解決社會的問題。他並提及會有很多人要請吃飯、幫忙，那會花很多時間。他說，自己以前在立法院12年，沒有在應酬，會議開完就回宿舍，六日回選區服務，連唱卡拉ok都沒去。