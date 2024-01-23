寒流來襲！類流感就診衝上12.6萬人 下周衝最高峰

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寒流來襲，北台灣不到十度低溫，流感下周就要衝上最高峰！疾管署表示，類流感上週就診12.6萬人次與前一週持平，為10年同期次高，目前處高原期，預估寒流過後可能疫情攀升，下周（1／28-2／3）達疫情高峰。

疾病管制署(下稱疾管署)今(23)日表示，近日國內寒流來襲氣溫遽降，民眾應留意呼吸道疾病的威脅，今(2024)年第3週(1／14-1／20)門急診類流感就診人次為127,638人次，疫情處高原期，且為近十年同期次高；近四週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒(39.0％)及流感病毒(38.7％)為多，其次為副流感病毒(8.6％)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署說明，上週(1／16-1／22)新增30例流感併發重症(5例A型H1N1、22例A型H3N2、3例B型)，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中20例未接種流感疫苗；另新增5例死亡(4例A型H3N2、1例A型未分型)，年齡介於20多歲至80多歲，其中3例未接種流感疫苗。

本流感季自去(2023)年10／1起截至今年1／22累計365例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多(占59％)，86％未接種流感疫苗；其中死亡55例，89％未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

截至1／22，國內公費流感疫苗已接種644萬餘劑，其中65歲以上長者(含機構對象)共221.7萬人已接種，接種率52.9％，尚未達目標值(55.0％)。目前全國公費流感疫苗剩餘13萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署表示，因為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人(尤其是兒童)就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三(2／10-2／12)醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診(含兒科特別門診)，非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。各縣市衛生局將於1／29前回報配合開設呼吸道傳染病特別門診醫院家數，並公布相關就醫資訊於衛生局外網。