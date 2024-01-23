類股良性輪動 台股萬八關前近關情怯

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外資買超91.59億元 三大法人1/23買超台股106.84億元

台股今(23)日呈現高檔震盪走勢，外資、自營商站在買方，投信則是小賣超，三大法人周二（1/23）合計買超台股106.84億元，其中外資與陸資買超91.59億元；投信法人賣超8.66億元；自營商自行買賣部分係買超8.56億元，避險部分係買超15.35億元，合計單日買超23.91億元。

台股今日指數開高後最高上漲78點，盤中一度翻黑，險失守17,800點整數關卡，但在多頭持續進攻下出現拉尾盤走勢，終場上漲59.49點、以17,874.59點作收，成交量3,057億元。

盤面上多頭輪流點火，今日以面板族群最為強勢，重電概念股、神盾集團重啟攻勢，類股呈現良性輪動，台股量價配合得宜，多頭挑戰萬八企圖心強。

元富投顧表示，大盤上周急測季線17,161點後，在AI引爆及台積電法說激勵下站回月線17,600點。由於封關僅剩8個交易日，指數在「萬八」前可能有長假獲利了結賣壓，但月線17,600點已成支撐，看好龍年開紅盤突破「萬八」機會大增，可利用拉回月線附近汰弱留強。

兆豐國際投顧副總黃國偉表示，企業財報應是近期影響股市的關鍵因素，是市場關注重點。特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）及艾司摩爾（ASML）等將陸續公布財報。

（工商時報 方明）

重電和光學族群走強 台股上漲59點收17,874點

台股今天上下震盪91點，最高達17,893.73點，逼近17,900點關卡，最低下探17,801.89點，終場收17,874.59點，上漲59.49點。重電、面板及光學鏡頭族群表現強勢，為盤面焦點。

台股加權指數收17,874.59點，上漲59.49點，漲幅約0.33%，成交值新台幣3,057.24億元。

重電族群士電、華城及中興電持續走高，推升機電類股指數勁揚1.38%。其餘傳統產業股也多上揚，玻璃和汽車類股指數上漲逾1%。

電子股方面，受惠面板廠減產效益，部分電視面板價格於1月傳統淡季止跌回升，激勵面板股友達、彩晶股價走高，分別上漲4.63%及5.6%。

光學鏡頭廠大立光、玉晶光也有不錯表現，分別漲1.62%、2.17%。嘉澤股價重登1,000元大關之上，收1,005元，台股再現「12千金」。台積電收628元，上漲2元。

人工智慧（AI）族群表現不同調，緯穎震盪收高，達2,220元，上漲35元，再創新天價；營邦、微星回跌逾1%，技嘉下挫逾2%。整體電子類股指數上漲0.24%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，企業財報應是近期影響股市的關鍵因素，是市場關注重點。特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）及艾司摩爾（ASML）等將陸續公布財報。

(中央社)

台股小漲連4紅 月線附近汰弱留強

美股主要指數周一齊揚，亞股周二早盤普揚，台股加權指數開高後一度上漲78.63點至17,893.73點、挑戰2日觸及高點，惟隨後在賣壓出籠下走勢震盪，午盤後一度翻黑小跌。櫃買指數開高0.23％後穩揚，盤中最高上漲0.74％至234.68點，表現相對穩健。

終場加權指數小漲59.49點、收於17,874.59點，漲幅0.33％，盤中最低下跌13.21點至17,801.89點，成交量萎縮至3,057.24億元。櫃買指數終場上漲0.71％、收於234.6點，成交量略降至888.91億元。

盤面各類股普揚，以綠能環保股漲逾2％領漲，光電及運動休閒股分別漲1.73％、1.47％，電機機械股漲近1.4％，汽車及玻陶股漲約1％。金融股漲約0.4％、成交量較大的電子及半導體股小漲約0.2％穩盤，資訊服務及居家生活股跌約0.5％，表現相對偏弱。

權值股今日普揚，以緯穎(6669)漲1.6％領軍，南亞(1303)、統一(1216)、富邦金(2881)及鴻海(2317)漲逾1％居次，台達電(2308)及國泰金(2882)漲近1％，權王台積電(2330)小漲0.3％。聯發科(2454)跌近1.2％、兆豐金(2886)跌近0.7％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台股早盤由台積電開高領軍，配合面板雙虎友達(2409)、群創(3481)強漲助攻，帶動指數走揚，惟昨日強漲的AI族群9點半後趨弱、台積電11點後走弱，使指數漲勢壓回甚至翻黑，尾盤在台積電再度走高下連4日收紅。

元富投顧表示，大盤上周急測季線17,161點後，在AI引爆及台積電法說激勵下站回月線17,600點。由於封關僅剩8個交易日，指數在「萬八」前可能有長假獲利了結賣壓，但月線17,600點已成支撐，看好龍年開紅盤突破「萬八」機會大增，可利用拉回月線附近汰弱留強。

(時報資訊 林資傑)