日股屢創34年新高 投資人三管道卡位

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日股開年衝上近34年新高，23日雖受日銀貨幣政策不變影響，遭逢高檔了結賣壓，終場小跌29.38點，收36,517.57點，結束連兩日走揚。不過，法人持續看好2024年日股基本面、資金面、政策面及治理面向上動能，國內投資人可以日股基金、ETF及複委託三種交易方式參與日股長線起漲行情。

據Bloomberg統計，2023年外資買超日股近300億美元，為亞洲股市之冠；2024年以來至1月12日當周，再買超103億美元，同樣為亞股第一，日股已成為現階段全球資金首選，更具備極大潛在加碼力道。

元大投信董事長劉宗聖23日出席「2024年台日投資新亮點」論壇時表示，除了日圓相對弱勢，有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入等利多，均助漲日股表現，日經225指數、東證指數相繼突破自2023年6月以來整理區間，即反映日股轉型成功，持續吸引資金，轉機向上投資價值浮現。

東證香港代表處首席代表松本偉作指出，日股具四大投資亮點，第一、上市公司強化資本效率，現階段已公布改善計畫的企業中，有47％同時揭露英文版，積極引導國際資金流入；二、預估2024財年上市企業獲利將創下歷史新高，基本面提升將成為股價動能；三、企業展開解除交叉持股等行動，可望提升公司治理；四、新NISA推動存款進入股市，加大內資參與力道。且若「春鬥」調薪幅度優於預期，預料日銀4月貨幣政策可望解除負利率至零利率，對整體市場會是利多。

法人表示，國人主要投資日股管道有境外基金、日股ETF及複委託日股三大交易管道，目前國內市場最大日股基金維「元大日本龍頭企業基金」，規模已突破新台幣400億元。

在ETF部分，台灣目前有三檔日股ETF，包括元大日經225（00661）、富邦日本（00645）、國泰日經225（00657），搭上日股漲升走勢，今年以來漲幅分別達8.79％、8.05％及8.45％。

富邦證券點出，日本市場則在「股神效應」帶動下，逐漸受複委託投資人關注，2023年位居複委託交易市場第四大，尤其日本政府及東京交易所積極推動掛牌企業重視股東權益、財報揭露透明化等措施，對國外投資人具正面挹注效果。