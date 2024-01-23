鍾東錦體恤縣府員工好過年 宣布臨時人員等薪水月初發放

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苗栗縣政府23日舉行縣務會議，會中各局處針對職掌業務建設計畫，逐一說明執行情形，縣長鍾東錦為讓縣府員工過好年，針對臨時人員、約用人員等月底才領薪資者，宣布自2月1日起調整為每月1日支領薪。

因應年關將近，縣長鍾東錦請工務處務必再加強巡檢改善，各管挖工程務必要求於過年前10天完工封層完竣或停工做好完善防護措施，各局處相關工程也應比照辦理。

為讓縣府同仁好過年，調查發現臨時工程助理員79人、臨時助理員81人 約用人員174人、臨時人員279人總共613人，其中有408人為月底領薪，也就是「先上班、後領錢」，另有205人因個別經費來源不同，已是每月1日領薪水；因此鍾東錦考量農曆春節即將到來，希望月底領薪的同仁也能提前領薪水，經財政處、行政處等相關單位研議，宣布2月1日起調整為每月1日支領薪。

會中鍾東錦並裁示，特教老師是校園特殊教育工作推動的重要支柱，其專業知能養成與增進為特殊教育的關鍵，請教育處積極輔導縣內各級學校增強特殊教育老師「三級預防的緊急應變機制處理」等能力，以滿足校園身心障礙學生多面向的特教需求，同時落實融合教育以提升特殊教育的教學品質。

另，為減輕家長育兒的負擔，頭份等親子館未來除了結合托嬰、親子育樂與脆弱家庭支持而開辦幼托、托嬰服務外，請社會處進一步規畫開辦親子館公有定點預約臨托服務，讓工作繁忙、生活壓力大的家長也能獲得喘息的時間。