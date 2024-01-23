花旗中國：信用卡業務由富邦華一接手 5月6日終止服務

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花旗中國官網23日公告，自2024年5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能。屆時，花旗中國個人信用卡將無法繼續用於消費支付等交易用途，同時也將逐步停止提供相關產品權益與服務。

花旗中國稱，該變動是花旗在中國市場退出個人銀行業務的一部分，花旗在中國的對公業務不受影響。

21世紀經濟新聞報導，花旗銀行（中國）已與富邦華一銀行達成協議，將向其轉讓花旗中國個人銀行信用卡還款服務停止後，仍未結清的信用卡分期還款餘額或欠款款項。

花旗早在2021年4月宣布此項全球戰略調整，退出包括大陸、台灣在內的十餘個市場的個人銀行業務。2022年12月花旗宣布將逐步關閉其大陸的個人銀行業務，但不涉及其對公業務。

去年10月9日，花旗中國宣布將其中國內地的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的帳戶、存款和相關理財產品出售給滙豐中國。該交易總額為約36億美元的個人存款和個人理財業務管理資產，交易條款未披露，預計交易將於2024年上半年完成。

此外，滙豐也向花旗中國財富管理業務員工招手，吸引其加入滙豐的大陸團隊。

去年10月，花旗除了宣布關閉大陸的個人銀行業務，也表示將關閉其韓國的個人銀行業務，還將全面結束其在俄羅斯的業務。花旗還宣佈將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO。去年11月，花旗銀行完成了將其在印尼的消費者銀行業務出售給大華銀行（UOB）

近兩年來，花旗中國在逐步收縮其個人業務，相關收入也開始逐漸下降。2022年財報顯示，花旗中國營業收入人民幣（下同）56.16億元，其中利息淨收入26.78億元，手續費及佣金淨收入7.49億元，年減32.83％。