行動郵局APP用戶年增四成 升級再推錢包功能

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中華郵政23日表示，行動郵局APP的使用戶已達370萬用戶，年增四成，因應使用者習慣與回饋優化介面及功能，再升級推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，整合支付功能，朝郵政數位金融生活圈邁進。

此外，自去年12月21日起，也開放7歲以上領有國民身分證者，每人除得開立1戶存簿儲金實體帳戶外，可另外開立1戶數位帳戶；並推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，只要開立數位帳戶後，搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務，就能獲得家樂福購物金等好禮。

中華郵政力推數位轉型，自2022年推出新版行動郵局APP後，目前行動郵局下載量突破560萬次，中華郵政公司依使用者需求精進APP各項服務，使用戶數成長近四成，已達370萬戶使用戶數。

為提供更多元、便捷的金融體驗，於行動郵局APP推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，順應現代人手機不離身的生活習性。

中華郵政說明，客戶於轉帳或購物時，可使用行動郵局「錢包」掃碼收付功能掃描「台灣Pay」或「TWQR」QR Code進行收付款，方便又快速；另儲戶無需攜帶實體金融卡，也能使用「錢包」提供的無卡提款功能，在ATM掃碼輕鬆提領現金，亦能體驗「無卡存款」服務，依指示操作並登入行動郵局掃描ATM之QR Code完成身分認證後，放入現金即可完成存款交易，大幅增加存款便利性，安全又方便。

中華郵政公司表示，將持續整合線上線下資源及服務互通，滿足使用者全方位數位服務需求，以提升客戶體驗為核心價值。