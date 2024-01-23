美銀：陸今年GDP增長料僅4.8％ 平準基金屬救市重要手段

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黃欣／綜合報導

國際投行美銀23日公布最新中港宏觀經濟預測，預估大陸今年GDP增長將由去年的5.2％減速至4.8％。美銀董事總經理、亞洲經濟研究主管喬虹表示，23日市場傳出的股市平準基金救市，雖然未能證實消息準確性，但料政策與資金扶持仍然是重要的救市手段，且具備極大的實施空間。

香港01報導，美銀預計香港今年GDP增長2.1％，較2023年3.4％的增速顯著放緩，但香港潛在的通膨壓力也仍處溫和態勢。美銀副總裁兼大中華區經濟學家歐陽淼表示，預計美國聯準會最快將於今年3月降息，全年共下降1％，但即便降息，料香港利率仍然將維持高位，房市壓力仍不容忽視。

喬虹預計，大陸今年GDP增長將由5.2％減速至4.8％，2023至2024財年財政赤字率將有3.5％，一年期LPR將維持不變，不過有望推出抵押補充貸款（PSL）等工具。

喬虹表示，目前仍有兩大要點需要重視。其一為政策支持，喬虹說，市傳大陸考慮設立規模約人民幣（下同）2兆元的股市平準基金，用主要來自境外機構的資金，透過由滬港、深港通投向A股救市。她表示，儘管不能確認其真實性，但是更多的政策支持是必要的（More Policy support is warranted），且具備開展政策救市的空間。