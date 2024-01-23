超過1克拉裸鑽掉馬桶求助清潔隊 「抽光2噸水肥」失而復得

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台中市政府環保局上周接獲民眾求助，表示鑽石不小心掉到馬桶裡，麻煩清潔隊協助以抽水肥方式找尋。環保局長陳宏益表示，首次遇到此案例，隨即派員前往處理，一般抽水肥僅抽4分之1，讓菌能在化糞池作用，但此例特殊，只好抽空後，由民眾自行利用強力手電筒及魚網自行打撈尋獲。

環保局表示，17日接獲民眾來電表示，鑽石不小心掉到馬桶裡，麻煩清潔隊協助以抽水肥方式找尋。環保局隨即派員前往處理，一般抽水肥以抽4分之1或上浮物、浮渣，不能全抽因好菌要保留維持化糞池功能。

陳宏益說，一般誤解認為化糞池水肥要抽空，但事實上水肥在化糞池內有分解菌的功能，舉例來說，台中車站新站剛啟用時，因化糞池因裡面完全沒有水肥，造成水肥排出口很臭，就是因化糞池內部的菌要重新培養導致。

據了解，但當事人一直很擔心年關將近、很怕驚動附近鄰居知道，但目測該顆裸鑽應超過1克拉。陳宏益說，該個案是獨棟透天，有交水費附徵清潔費，所以不另外收費。有些大樓是民間企業收運垃圾，所清潔費未交給環保局，就必須委託民間的合格水肥清運業者抽運。

陳宏益呼籲，如廁其間，專心不做其他事，尤其是奇珍異寶千萬不要在馬桶附近保養或把玩，若真的東西不慎掉落，不要馬上沖水；如同瓦斯洩漏，不馬上動開關（如電燈）避免憾事發生。