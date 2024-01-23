元本山春節禮盒Q萌出擊 米奇變身收藏罐、史努比藏噴笑亮點

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農曆新年倒數，據統計，光春節期間的禮盒商機就高達上百億，各大廠商紛推禮盒搶賺新年財，聯華食品今年以萌趣禮盒吸引大小朋友視線，史努比、米奇等造型禮盒都能挑到。

聯華食品旗下的海苔專家「元本山」推出「米奇系列」與「史奴比系列」兩大主題，共4款超萌肖像聯名禮盒。元本山表示，海苔口感酥脆又熱量低，大小朋友都喜歡，近年來肖像聯名款深受消費者的喜愛，尤其是附加贈品的組合，這3年來每年都穩定成長1成以上，相信今年有兩大人氣肖像聯名，會更加帶動整體買氣。 其中「元本山x史努比過年海苔禮盒｜元本山韓式海苔」，每盒裡面有3款不同的包裝，仔細看的話會發現包裝上畫的是史努比登上元本山的造型，跟品牌名稱結合的巧思讓人會心一笑。「元本山x米奇過年海苔禮盒｜米奇造型海苔罐」，以立體圓耳朵配上經典紅色短褲，自推出就引發搶購潮，今年元本山幫米奇升級為豪華燕尾服，桶身裡的海苔還有6款不同設計，繽紛配色每款都讓人驚呼十分可愛，吃完後罐子還可以當作收納桶，擺在桌上就像公仔，非常有收藏價值。

「元本山x米奇過年海苔禮盒｜步步高升海苔禮盒」不管是在辦公室放文具小物、還是家裡當作化妝盒，都相當療癒，這3款禮盒最有趣的是，不同造型還可以堆疊起來，米奇的經典紅短褲、米妮的招牌蝴蝶結還有唐老鴨的水手服，層層堆疊萌度破表，隨盒附贈的底座DIY後還能當作筆筒。「元本山x米奇過年海苔禮盒｜米奇系列味付海苔禮盒」則是隨盒附贈米奇造型筆記本，新的一年不妨寫下新的精彩事蹟。