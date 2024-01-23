中信投信奪櫃買中心「E起發財獎」第一名

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中信投信2024年新春即傳出獲獎捷報，櫃買中心23日舉辦112年「股票ETF競賽獎勵活動」頒獎典禮，中信投信榮獲掛牌檔數競賽第一名，中信投信近年發行多檔創新多元的ETF，投資標的橫跨國內與國外，類別囊括股票、債券等，提供全方面且完整綿密的資產管理服務，滿足各種不同類型客戶的需求。

中信投信總經理陳正華對於櫃買的肯定表達感謝，並表示中信投信近年除積極發行優質的ETF產品外，同時也秉持公平待客的精神，持續優化服務體驗、推廣投資人教育等都不遺餘力，成績受到國內外評比機構的肯定，證明中信投信的實力斐然。

而中信投信近年來多項大獎肯定，以2023年來看更是收穫滿滿，一舉榮獲證交所「111年度ETF及ETN競賽」ETF發行貢獻奬第一名及第17屆中華民國證券暨期貨金彝獎雙獎肯定：中信投信總經理陳正華榮獲「傑出投信投顧人才獎」、公司「傑出資產管理獎」。

除受到國內評比機構肯定外，亦在國外各大獎項屢獲佳績，包括財資雜誌（The Asset）「2023 The Asset Triple A Sustainable Investing Awards」，中信投信在團隊及基金獎項各奪下一大殊榮，團隊獎榮獲台灣最佳ETF發行公司高度評價獎（Best ETF Provider ／ Highly Commended）。

而2022年成立的中信電池及儲能ETF（00902）則拿下《The Asset》「Most Innovative ETF , Taiwan」（最佳創新ETF），去年亦獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）的「Best New ETF」（最佳新ETF）、「Most Innovative Product」（最佳創新產品），專業實力屢獲外界肯定。

中信投信秉持服務及滿足投資人需求的精神，持續設計出具創新且符合未來趨勢的投資商品，除中信電池及儲能ETF（00902）榮獲多項國際殊榮外，全台首檔以半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）亦獲得2023年Smart智富台灣基金獎之創新類之非債券指數股票型基金。

陳正華表示，身為投信業的後進者，中信投信多年來致力產品創新，尋求後發先至之可能，尤以2019年起，快速建置ETF團隊並精準掌握市場趨勢，積極發行股債ETF產品，同時亦是市場上很早打入主題式ETF的資產管理公司，創下最速突破5000億元資產規模的紀錄，逐步在業界嶄露頭角。

展望未來，中信投信將持續以投資人需求為核心，主動出擊提供多元化的商品及服務，成為客戶最佳的資產管理夥伴。