《汽車股》裕隆移動聯手uTagGo 擴大360萬車主生態圈服務

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【時報記者葉時安台北報導】在農曆春節即將到來的時刻，返鄉過節及出遊需求預估將是用車高峰期，以安心用車服務下，裕隆(2201)集團移動服務事業宣布與全台最大車主平台uTagGo合作，在串聯eTag智慧停車服務，將ETC服務從國道延伸至停車場外，進一步聯手全台最大保修通路歐固德、SAVE保修聯盟，透過首創的「一廠保修全台服務」提供車主預約保修服務，擴大360萬車主更完善的生態圈服務，首波活動推出停車折抵、保養維修回饋。

裕隆集團移動服務事業群在開放平台的策略架構下，再宣布與遠創智慧uTagGo攜手合作，期盼雙方的深度合作，為360萬車主帶來更便捷的服務。這同時也是裕隆移動服務事業在整合格上、裕電(人車)電及行冠企業三家公司後，在架構MaaS出型服務業務面向外，首度在用車服務上與策略夥伴推出的重要服務項目。

裕隆集團移動服務事業表示，旗下歐固德、SAVE保修聯盟為國內最大保修通路，擁有超過百位專業技師，首創「一廠保修全台服務」的聯盟體系，已服務超過20萬名進口車車主；uTagGo則為國內最大用車服務平台之一，透過這次合作不僅能夠加速移動服務事業群在用車服務領域的布局，雙方線上線下服務的結合，更能提供車主信賴、便捷的優質體驗，讓uTagGo打造的車主生態圈更臻完善。

遠創智慧表示，uTagGo積極為車主打造「車生態圈」的個人化服務，先後與縣市政府、停車業者及點數業者異業結盟提供快進快出的eTag停車扣繳服務，便利車主代扣全台縣市路邊及合作停車場停車費，推出「減碳車幣」與HAPPY GO點數兌換成eTag儲值金之創新服務；本次與裕隆移動服務事業群雙強聯手，從車主預約保修的需求開始，後續也希望運用AI技術，提供預測零件保修服務，期許透過uTagGo個人化服務協助大多數車主實現用車更安全的終極目標。