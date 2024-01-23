國產建材董座：三大市場支撐，今年預期會比去年好

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雖然經濟景氣還處於復原期，不過在民間住宅、科技廠房、公共工程三大市場支撐，國內預拌混凝土龍頭廠國產建材（2504）董事長徐蘭英指出，仍看好集團2024年營運表現，預估今年出貨量會比去年有3-5％的成長。

國產建材目前在手訂單量仍維持在750萬立方米上下；徐蘭英表示，擇優出貨、高毛利產品比例提升，2024年表現會比2023年好。另外，也將持續進行資產活化，除大南港基地開發案，台北基隆路、新北土城等地都是活化標地，國產的資產活化動作將成常態。

選後，民間住宅市場需求應會逐漸恢復。科技廠房則因半導體護國神山和衛星廠商的同步建廠，案量應會持續；至於公共工程，前瞻計劃預算居高，徐蘭英指出，國產集團已鎖定大型國家級工程訂單，各縣／市捷運、醫療院所、水力發電廠等工程去爭取更多的預拌混凝土訂單。

在預拌混凝土本業上，國產建材認為，因2023年受到選舉干擾的房地產，將在2024年走出陰霾，下半年新建工程有望加速釋出；而半導體代工龍頭的新建廠也傳在高雄增建、並新選擇落地嘉義，若相關訊息屬實，也將有望帶動當地的預拌混凝土需求；看好2024年營運將逐季走升，尤其看好下半年將優於上半年。

至於資產活化，徐蘭英指出，除了正在進行開發的大南港開發案，國產建材集團遍佈台灣的土地資產，包括台北基隆路、新北土城、桃園中壢、宜蘭、新竹、台中、嘉義、台南、高雄均有廠，並有不少位於市區或新興重劃區，會討論進行活化。

國產建材手中最大的資產活化金雞母「南港大型開發案」 已在2022年底正式動工，預計2027年完工。開發後國產擁有的建坪達4.6萬坪，不僅潛在開發利益龐大，也可望挹注 集團優勢發展。