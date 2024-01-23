日央總裁重申退出負利率先決條件 日圓兌美元聞訊飆0.8％

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日本央行（BOJ）23日一如預期將短期利率維持在負0.1%不變，同時維持前瞻指引不變，並下調2024財年核心通膨預期，從2.8%降至2.4%，顯示實現持續2%通膨目標機率持續逐漸增加，總裁植田和男在會後記者會上表示，若持續且穩定的2%通膨目標即將實現，將考慮是否繼續維持負利率，日圓兌美元聞訊飆升0.75%至146.98日圓。

植田表示，預計日本經濟將逐漸復甦，實現通膨目標的可能性正逐漸增加，必須謹慎關注金融和外匯市場走勢，以及對物價和經濟的影響，但植田也重申必要時將毫不猶豫地採取額外寬鬆措施，日本央行將仔細評估數據，包括春鬥勞資談判的結果，在4月政策會議上將有更多數據，不過目前並無法將退出負利率距離進行量化且即便負利率結束，寬鬆環境也會繼續存在。

日本央行在23日發佈的展望報告中說，通膨預期溫和上升，對日本通膨前景持謹慎樂觀態度，實現通膨目標的可能性「持續逐步上升」，但密切監測薪資和物價之間的良性循環是否加強也非常重要，自去年植田上任日本央行總裁以來，為實現長期難以企及的通膨目標，開始強調企業加薪的必要性。

柏瑞投資駐東京固定收益投資主管松川忠司表示，日本央行將在4月結束負利率政策，屆時薪資上漲趨勢將更加明確，這個時間點將是日本央行在聯準會（Fed）開始降息前的最後機會，曾任日本央行委員的慶應義塾大學教授白井早由里也說，若日本央行想要實施正常化，無論2%目標的可持續性如何，最好在今年就實施。（文／陳韋廷）