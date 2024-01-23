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桃園首屆《THack科創大賽》圓滿落幕 青年局推「新創市政驗證獎勵計畫」助智慧城市發展

  • 工商時報 陳又嘉
《THack 科創大賽》得獎者合影。圖/桃園市政府青年事務局提供
《THack 科創大賽》得獎者合影。圖/桃園市政府青年事務局提供

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桃園市政府青年事務局首屆《THack科創大賽》於昨(22)日舉辦「決賽頒獎典禮暨113年桃園青創論壇」。此次競賽為期4個月，攜手AMD、HTC兩大跨國企業共同輔導決賽團隊，更成功打造台灣本地新創團隊與跨國企業合作商機。同時亦實踐桃園市數位治理的理念，且增加未來麥塊組（政府出題組）優選團隊獎勵。

首屆《THack科創大賽》以「科技，可以進化未來」為題，除提升新創團隊商務簡報能力的電梯簡報組，且與AMD、HTC合作的產業解方組。此外，桃園市政府交通局也參與其中，擔任未來麥塊組(政府出題組)命題委員，提供參賽團隊參與市府數位治理規劃的機會。競賽通過創新形式和豐富獎勵，如提供優渥獎金、免費公司登記福利、免半年租金的基地進駐機會，吸引全台優秀團隊踴躍報名。

入選決賽的參賽團隊在跨國企業和交通局的支援下進行為期四個月專業輔導、企業參訪和場域驗證，成功晉級決賽。桃園市政府交通局對參賽團隊的表現給予高度評價，並表達對桃園青創團隊的期望，相信未來將有更多新創團隊參與政府創新政策，將新創能量融入桃園。

為進一步支持桃園新創產業，桃園市市長張善政宣布，籌備「新創市政驗證獎勵計畫」是為支持新創團隊與市府各局處的政策進行場域驗證媒合，針對《THack科創大賽》優選團隊，也承諾將評估納入下階段擴大驗證範圍，提供獎勵金以示支持。

優勝團隊包括政府機關交通局出題組的NCU GaiaLab；產業發展組AMD組的宇康愛運動勇奪冠軍、宇騫數位科技榮登亞軍、以及天衍互動股份有限公司為季軍。產業發展組HTC組愛吠的狗抱回冠軍、亞軍為邁思達數位科技、季軍則由欣時代數位科技拿下；最後還有電梯簡報組由迪菲循飛航科技摘下冠軍、亞軍為聯碩科技，季軍則由Shield Tug榮獲此殊榮，共超過100萬元總獎金。

此次競賽不僅技術創新還結合桃園青創論壇，以「拓展視野，開闊未來-善用工具進軍海外新市場」為題，邀請國際級講者，包括創業加速器SparkLabsTaiwan邱彥錡和資料服務領導品牌Athemaster炬識科技顏良修，分享新創如何踏出海外第一步，並探討在AI時代如何協助新創提升品牌價值。

桃園市政府青年事務局局長侯佳齡提到，透過《THack科創大賽》及相關活動，落實對智慧城市發展的具體行動，進一步推動新創產業與政府的緊密合作，為桃園打造更具活力創新生態系統。

113 年桃園青創論壇的與談人為比利時台北事處瓦隆尼亞及布魯塞爾商務代表鄒宏平（左起）、講者Athemaster 炬識科技執行長顏良修、SparkLabsTaiwan 共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡。圖/桃園市政府青年事務局提供
113 年桃園青創論壇的與談人為比利時台北事處瓦隆尼亞及布魯塞爾商務代表鄒宏平（左起）、講者Athemaster 炬識科技執行長顏良修、SparkLabsTaiwan 共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡。圖/桃園市政府青年事務局提供

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