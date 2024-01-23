四大創新產業後市需求看俏 上櫃ESG 30ETF潛力可期

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中小型股表現強勢，櫃買指數23日領先寫下今年來收盤新高，中信上櫃ESG 30（00928）經理人張嘉祐表示，由於上櫃股性相對活潑，當有利多消息或者大環境轉向樂觀之際，跟漲能力也能較強。自台股2022年10月反彈以來，上櫃ESG 30指數報酬表現相較代表上市的臺灣加權指數佳，預期2024年經濟溫和復甦下，上櫃ESG 30指數可望延續反彈動能。

展望後市，張嘉祐認為，四大熱門創新產業的後市需求持續看俏，第一，為半導體產業，隨著AI浪潮襲捲各行各業，正逐步改變商業模式與民生習慣，產業長期成長趨勢依然相當明確，AI手機及AI PC概念商品已逐漸問世；醫療研究方面，除過去的圖像強化辨識外，更引入病歷分析判讀，可強化醫療動能，推進產業進化。

其二，為光電產業，在解析度更好、色彩更豐富、頻寬耗用更小、應用範圍更廣之下，相關族群後續預期有龐大發展空間；第三，為貿易百貨，毛利率與客單價表現良好，全台持續展店，歷經營運策略調整，市場樂觀看待；第四，則是生技醫療，美國成長動能可期，國內產業預計將持續推進，帶動消費和復甦。

整體來看，在四大產業動能挹注下，後市潛力可期，張嘉祐建議，投資人可透過ETF一籃子買進在流通性、獲利能力與ESG具備高品質的上櫃公司，反彈力道有望更強、更有力，讓投資人除了更容易掌握市場轉機爆發性獲利外，同時也能參與上櫃市場的成長潛力。