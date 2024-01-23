CRIF：三大原因 今年台灣對中國出口金額再降至多二成

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CRIF 研究團隊23日指出，去（2023）年台灣整體出口衰退9.8％，其中對美國及歐洲各成長1.6％及2.9％，對東協衰退5.4％，對日本衰退6.5％，對中國大陸衰退更高達18.1％，明顯是台灣出口衰退的關鍵。CRIF基於三項理由，傳統產業對中國大陸出口將持續下降，預估2024年台灣對中國大陸出口金額將較2023年再衰退至多20％。

該團隊指出，三項理由包括：一、美國持續擴大對中國大陸半導體制裁，二、中國大陸成熟製程晶圓廠將陸續投產，三、中國大陸可能全面中止ECFA早收清單優惠關稅，因此傳統產業對中國大陸出口下降趨勢不可能改變。

CRIF預估，2024年台灣對中國大陸出口金額落在1,294～1,218億美元之間，實際上衰退幅度取決於電子零組件中之半導體產品的衰幅。

ECFA早收清單優惠關稅陸續中止，首波面臨衝擊的農產品已有些恢復開放，公布未久的石化產品則還有待釐清細節，估計衝擊不小。CRIF團隊指出，實際上部份傳統產業較早外移到中國大陸或東協地區，因而對中國大陸出口金額其實早就開始下降；機械、資通與視聽產品、電子零組件則因外移較晚及中國大陸需求仰賴台灣，因而對中國大陸出口金額的歷史高點出現在美中貿易戰之後。

CRIF提醒，去年對中國大陸出口產品金額的全面衰退，包括資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、橡塑膠及其製品、化學品、電機產品、運輸工具、紡織品8大類產品對中國大陸的出口均為連續兩年出口衰退，顯示涵蓋傳統產業及科技產業對中國大陸出口同時進入新的衰退期。