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《國際產業》羅技上季營收下滑 預計全財年銷售降幅縮小

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】羅技國際(Logitech International)在周二公布了新任執行長Hanneke Faber上任後首份的業績報告，第三財季(10~12月)營收略有下降，並預計本財年的銷售降幅將縮小。

10~12月的季度銷售降至12.6億美元，低於去年同期的12.7億美元，主要原因為該電腦周邊設備大廠持續面臨消費者和企業支出的低迷局面。

羅技現在預計，全財年銷售將下降6%至7%，為42億至42.5億美元之間。略優於公司此前預測，當時預測全年銷售將下滑9%至12%。公司也預計營業利益將增長4%至12%，來到6.10億至6.60億美元之間。

羅技一直在應對高通膨和企業客戶的不確定問題。企業除了對未來經濟感到不確定之外，對於轉向混合工作模式，如何為辦公室配置設備也心存疑慮。

羅技在聲明中說：「我們的團隊表現良好，延續了長期以來卓越的產品創新記錄。但是在恢復營收成長之前，我們不會感到滿意」。

前聯合利華(Unilever)營養品部門主管Hanneke Faber在去年12月1日加入羅技，並接替了長期擔任執行長的Bracken Darrell職位。Darrell結束了長達十年的羅技執行長工作，將前往擁有北臉品牌的休閒服飾集團VF。

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