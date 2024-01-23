《盤後解析》台股小漲連4紅 月線附近汰弱留強

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【時報記者林資傑台北報導】美股主要指數周一齊揚，亞股周二早盤普揚，台股加權指數開高後一度上漲78.63點至17893.73點、挑戰2日觸及高點，惟隨後在賣壓出籠下走勢震盪，午盤後一度翻黑小跌。櫃買指數開高0.23％後穩揚，盤中最高上漲0.74％至234.68點，表現相對穩健。

終場加權指數小漲59.49點、收於17874.59點，漲幅0.33％，盤中最低下跌13.21點至17801.89點，成交量萎縮至3057.24億元。櫃買指數終場上漲0.71％、收於234.6點，成交量略降至888.91億元。

盤面各類股普揚，以綠能環保股漲逾2％領漲，光電及運動休閒股分別漲1.73％、1.47％，電機機械股漲近1.4％，汽車及玻陶股漲約1％。金融股漲約0.4％、成交量較大的電子及半導體股小漲約0.2％穩盤，資訊服務及居家生活股跌約0.5％，表現相對偏弱。

權值股今日普揚，以緯穎(6669)漲1.6％領軍，南亞(1303)、統一(1216)、富邦金(2881)及鴻海(2317)漲逾1％居次，台達電(2308)及國泰金(2882)漲近1％，權王台積電(2330)小漲0.3％。聯發科(2454)跌近1.2％、兆豐金(2886)跌近0.7％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台股早盤由台積電開高領軍，配合面板雙虎友達(2409)、群創(3481)強漲助攻，帶動指數走揚，惟昨日強漲的AI族群9點半後趨弱、台積電11點後走弱，使指數漲勢壓回甚至翻黑，尾盤在台積電再度走高下連4日收紅。

元富投顧表示，大盤上周急測季線17161點後，在AI引爆及台積電法說激勵下站回月線17600點。由於封關僅剩8個交易日，指數在「萬八」前可能有長假獲利了結賣壓，但月線17600點已成支撐，看好龍年開紅盤突破「萬八」機會大增，可利用拉回月線附近汰弱留強。